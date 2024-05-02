VAR ينقذ البنك الأهلى من الهدف الثانى أمام الزمالك

أنقذت تقنية الفيديو VAR فريق البنك الأهلي من استقبال الهدف الثاني أمام الزمالك في المباراة المقامة ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري.

وسجل أحمد حمدي هدفا في الدقيقة 80 لصالح الزمالك بعد خطأ من الحارس حسن شاهين.

وألغت تقنية الفيديو الهدف بداعي وجود تسلل على أحمد سيد زيزو.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق زيزو لكن أبعدها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة السادسة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محمد هلال أبعدها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة الثامنة، تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة حرة عن طريق أحمد حمدي لكنها ارتطمت بحائط الصد.

الزمالك أجرى تغيير اضطراري بنزول حسام عبد المجيد بدلا من مضطفى الزناري في الدقيقة 12 للإصابة.

في الدقيقة 13 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 16، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق ياو أنور لكنها مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 22 توقف اللعب بعد إصابة مصطفى شلبي.

وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 26.

في الدقيقة 28 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق زيزو لكن أمسكها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 33، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر لكنها مرت أعلى العارضة.

هجوم مرتد لصالح البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو الذي مرر كرة إلى محمد هلال ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بحسام عبد المجيد.

في الدقيقة 42 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق أحمد حمدي تصدى لها حارس المرمى بسهولة تامة.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لصالح سامسون أكينيولا على محمد عبد الغني.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.



أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 52 بطاقة صفراء على عبد الله السعيد لاعب الزمالك.

في الدقيقة 55 بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم بطاقة حمراء على أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي لإدعائه السقوط للحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 60 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق زيزو مرت بجوار القائم الأيمن.

البنك الأهلي أجرى 3 تغييرات لتنشيط الناحية الدفاعية وتحقيق التوازن الدفاعي بنزول محمد بسيوني وجريندو وأحمد مدبولي بدلا من كريم بامبو ومحمد فتحي ومحمد هلال.

في الدقيقة 80 هدف ملغي لصالح الزمالك عن طريق أحمد حمدي بداعي التسلل على زيزو.

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