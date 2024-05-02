30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة 20 من بطولة الدوري ومازالت النتيجة هى التعادل السلبي.

الزمالك بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق زيزو لكن أبعدها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة السادسة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محمد هلال أبعدها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة الثامنة، تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة حرة عن طريق أحمد حمدي لكنها ارتطمت بحائط الصد.

الزمالك أجرى تغيير اضطراري بنزول حسام عبد المجيد بدلا من مضطفى الزناري في الدقيقة 12 للإصابة.

في الدقيقة 13 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 16، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق ياو أنور لكنها مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 22 توقف اللعب بعد إصابة مصطفى شلبي.

وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 26.

في الدقيقة 28 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت أعلى العارضة.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع.. أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم.. ناصر ماهر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

معاذ علاء، ياسر حمد، حسام عبدالمجيد، محمد عاطف، محمد شحاته، زياد كمال، مهاب ياسر، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

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