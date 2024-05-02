الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة 20 من بطولة الدوري ومازالت النتيجة هى التعادل السلبي.

الزمالك بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق زيزو لكن أبعدها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة السادسة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محمد هلال أبعدها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة الثامنة، تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة حرة عن طريق أحمد حمدي لكنها ارتطمت بحائط الصد.

الزمالك أجرى تغيير اضطراري بنزول حسام عبد المجيد بدلا من مضطفى الزناري في الدقيقة 12 للإصابة.

في الدقيقة 13 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 16، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق ياو أنور لكنها مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 22 توقف اللعب بعد إصابة مصطفى شلبي.

وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 26.

في الدقيقة 28 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت أعلى العارضة.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع.. أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم.. ناصر ماهر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

معاذ علاء، ياسر حمد، حسام عبدالمجيد، محمد عاطف، محمد شحاته، زياد كمال، مهاب ياسر، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

اقرأ أيضا.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري
 

الزمالك البنك الأهلي مباراة الزمالك والبنك الاهلى تعادل سلبي الدورى المصرى

مواد متعلقة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

بامبو للهجوم.. تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك بدوري نايل

الأكثر قراءة

تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل.. وتل أبيب ترد

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا