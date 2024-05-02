الخميس 02 مايو 2024
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رياضة

زيزو يمنح التقدم لصالح الزمالك في نهاية الشوط الأول

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الخميس، الشوط الأول من مباراته أمام البنك الأهلي متقدمًا بهدف دون رد.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم لصالح الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق زيزو لكن أبعدها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة السادسة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محمد هلال أبعدها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة الثامنة، تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي من ركلة حرة عن طريق أحمد حمدي لكنها ارتطمت بحائط الصد.

الزمالك أجرى تغيير اضطراري بنزول حسام عبد المجيد بدلا من مضطفى الزناري في الدقيقة 12 للإصابة.

في الدقيقة 13 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 16، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق ياو أنور لكنها مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 22 توقف اللعب بعد إصابة مصطفى شلبي.

وأجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول سامسون أكينيولا بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 26.

في الدقيقة 28 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق زيزو لكن أمسكها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 33، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر ماهر لكنها مرت أعلى العارضة.

هجوم مرتد لصالح البنك الأهلي عن طريق كريم بامبو الذي مرر كرة إلى محمد هلال ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بحسام عبد المجيد.

في الدقيقة 42 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق أحمد حمدي تصدى لها حارس المرمى بسهولة تامة.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، احتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لصالح سامسون أكينيولا على محمد عبد الغني.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

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