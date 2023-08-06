الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل منح أوائل الثانوية من الجامعة الألمانية والجامعة الألمانية الدولية

طلاب
طلاب

يُكرم اليوم، الأحد، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية2023 بتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة فى حضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها، وذلك من قبل الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقوم كل من الدكتور أشرف منصور رئيس  الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية المشارك ،  بتكريمهم وتسليمهم وثيقة المنحة الكاملة ، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين.

وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مروراً بمصروفات فترة الدراسة التى تستغرق (أربعة أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتين) كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعتان لهم    السكن ومصروف شهري للأعاشة، شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن. 

وقد حدد مكتب القبول بالجامعة الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة هي أن يكون مصري الجنسية مسجلاً في الصف الثالث الثانوي بشعبة الثلاث (علمي رياضة – علمي علوم – أدبي ) ، وألا يكون منقولاً أو حاصلاً على الثانوية العامة في سنوات سابقة،  شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين ( اختبار اللغة الأنجليزية و أختبار الذكاء  (IQ  واختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون - برنامج الهندسة المعمارية - كلية  الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة ، و كليتي العمارة و التصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الألتحاق بأحدى هذه البرامج الدراسية ، على ان يتقدم  بالأوراق المطلوبة للالتحاق.

الإدارية الجديدة اصمة الإدارية اختبارات القدرات الهندسة المعمارية الجامعة الألمانية بالقاهرة الجامعة الألمانية الثانوية العامة
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