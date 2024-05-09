ارحمي عبيدًا باتوا مخلصين.. ترانيم تقال في ذكرى مولد العذراء

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بذكرى ميلاد القديسة مريم العذراء وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم نعيد بميلاد البتول الطاهرة مرتمريم .

واضاف: ولدت هذه العذراء بمدينة الناصرية حيث كان والداها يقيمان، وكان كليهما متوجع القلب لأنه لم يكن يستطيع أن يقدم قربانا لله لأنه لم ينجب أولادا فلما جاء ملء الزمان المعين حسب التدبير الإلهي أرسل ملاك الرب وبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كان قائما في الجبل يصلي بقوله: " ان الرب يعطيك نسلا يكون منه خلاص العالم " فنزل من الجبل لوقته موقنا ومصدقا بما قاله له الملاك وأعلم زوجته حنة بما رأي وسمع ففرحت وشكرت الله ونذرت نذرا أن الذي تلده يكون خادما لله في بيته كل أيام حياته وبعد ذلك حبلت وولدت هذه القديسة وأسمتها مريم التي أصبحت ملكة نساء العالمين.

ترانيم تقال في ذكرى مولد السيدة العذراء

وقال المرنم مينا منتصر في تصريح خاص ان اشهر الترانيم التي يترنم بها الاقباط للسيدة العذراء في ذكرى مولدها هي ترنيمة في ظل حمايتك والتي تقول

في ظلِّ حمايتكِ نلتجئ يا مريَم

لا تَرُدّي طِلبتنا عندما ندعوكِ

يا فخرَ البرايا يا خيرَ الوَرى

يا بحرَ العَطايا في الدنيا جرى

في ظلِّ حمايتكِ نلتجيءُ يا مريَم

لا تَرُدّي طِلبتنا عندما ندعوكِ

يا بابَ السَماءِ يا أُمَّ الفِدا

يا عَينَ الرَجاءِ يا نورَ الهُدى

في ظلِّ حمايتكِ نلتجيءُ يا مريَم

لا تَرُدّي طِلبتنا عندما ندعوكِ

إرحمي عبيدًا باتوا مخلِصين

يَبغونَ المَزيدَ منكِ كلَّ حينْ

في ظلِّ حمايتكِ نلتجيءُ يا مريَم

لا تَرُدّي طِلبتنا عندما ندعوكِ

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة