الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول عيد الصعود

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول عيد الصعود، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مقتبسة من الفصل الثالث عشر، من كتاب هبة الكلمة المتجسّد، والذي كتبه القدّيسة كاترينا السيانيّة، وهي راهبة دومينكيّة وشفيعة أوروبا.

وفي العظة قيل "أنه سمعت القدّيسة كاترينا الله يقول لها: عندما رجع ابنيَ الوحيد إليّ، بعد أربعين يومًا من القيامة، ارتفع هذا الجسر من الأرض، أي من مجتمع البشر، وصعد إلى السماء بحكمِ طبيعتي الإلهيّة ليجلسَ عن يميني، أنا، أبيه الأزليّ، هذا ما قاله الملاك يوم الصعود، للتلاميذ الّذين كانوا كالأموات لأنّ قلوبهم تركت الأرض لتتبعَ حكمة ابني إلى السماء (ما لَكُم قائمينَ تَنظُرونَ إِلى السَّماء؟ فيسوعُ هذا الَّذي رُفِعَ عَنكُم إِلى السَّماء سيعودُ كما رَأَيتُموه ذاهبًا إِلى السَّماء)"، حسب العقيدة المسيحية.

أيضا: “بادئ ذي بدء، صنعتُ لكم جسرًا مرئيًّا هو ابني، عندما أرسلته ليعيشَ بين البشر، ثم حين ارتفعَ هذا الجسر المرئيّ إلى السماء، بقيَ بينكم الجسر وطريق العقيدة المتّحدة على الدوام، بعظمتي وبحكمة ابني وبرأفة الرُّوح القدس. فالعظمةُ تنقلُ فضيلة التصرّف لمَن يتبع هذا الطريق، والحكمة تعطيه النور لتعرِّفه على الحقيقة، والرُّوح القدس يمنحه الحبّ الّذي يُفني ويُتلف كلّ حبّ حسّي، حتّى لا يُبقي في النفس إلاّ حبّ الفضائل”.

وفيه: "هكذا، وعلى أيّة حال، بحضوره المرئيّ أو بعقيدته، هو الطريق والحقّ والحياة، وهذا الطريق هو الجسر الّذي يقود إلى أعالي السماء، هذا ما أرادَ أن يُسمِعَه حين قال: "خَرَجْتُ مِنْ لَدُنِ الآبِ وَأَمْضِي إلى الآبِ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْكُم"، أي أنّ أبي أرسلني إليكم وجعلني جسركُم حتّى تتمكّنوا من عبور النهر والوصول إلى الحياة".

من جهة أخرى، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول احتفالات خماسين عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل لمدة 50 يوما، بقيامة المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه الكنائس العالمية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية أو الإنجليكانية أو الرومية.