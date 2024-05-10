الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمة الديمقراطية للعالم العربى تطالب بايدن بالمزيد من العقوبات ضد الاحتلال

بايدن
بايدن

أصدرت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (فجر)، بيانًا بشأن تعليق بايدن القنابل الضخمة لإسرائيل، وحثت الرئيس الأمريكي جو بايدن على بذل المزيد.

وقال رائد جرار، مدير المناصرة في "فجر": لقد أوضحت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أنها لن تستجيب لألطف التحذيرات من إدارة بايدن لوقف مذبحتها في غزة. 

وأضافت أنه يجب على إدارة بايدن أن تتخلى عن الأفكار التمنيية القائلة بأن بإمكانها التأثير بشكل إيجابي على سلوك إسرائيل والتركيز على إنهاء التواطؤ الأمريكي في جرائم الحرب وسياسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، يتناول تهديدات بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل في مؤتمر صحفي.

ويؤكد ميلر على معارضة إدارة بايدن لغزو كبير لرفح والاعتقاد بأن ذلك سيضعف الأمن الإسرائيلي، لكنه لا يزال يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأخرى، ولم يوضح ما إذا كان حجب الأسلحة عن إسرائيل ينطبق على تهديدات أخرى.

ويقول إن حجم الخسائر في أرواح المدنيين في غزة "غير مقبول"، لكنه يضيف أن إسرائيل "حققت قدرًا كبيرًا من أهدافها العسكرية" في إضعاف حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة للوقوف بمفردها إذا لزم الأمر بينما تواصل حملتها العسكرية في غزة، فيما يبدو أنه رد غير مباشر على تحذيرات الولايات المتحدة بشأن تصرفاتها في رفح.

وقال نتنياهو في رسالة للشعب الإسرائيلي عشية عيد استقلال البلاد: "اليوم نحن أقوى بكثير، نحن مصممون ومتحدون على هزيمة عدونا ومن يطلب أرواحنا، وإذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسوف نقف وحدنا، لقد قلت بالفعل إنه إذا اضطررنا لذلك، فسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة".

ويبدو أن ذلك جاء ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستوقف تسليم بعض الأسلحة إلى إسرائيل إذا واصلت حملتها في مدينة رفح جنوب غزة.

وفي نبرة تحدي، قال نتنياهو: "في حرب الاستقلال قبل 76 عامًا، كنا قلة في مواجهة كثيرين، لم يكن لدينا أسلحة، وكان هناك حظر على الأسلحة على إسرائيل، ولكن بعظمة الروح والشجاعة والوحدة بيننا – انتصرنا".

منظمة العالم العربي إسرائيل فلسطين نتنياهو بايدن الأسلحة الأمريكية

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