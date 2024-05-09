ريكورد: لاعب وسط بنفيكا بديلًا لكاسميرو في مانشستر يونايتد

تبحث إدارة نادي مانشستر يونايتد عن التعاقد مع بديل للبرازيلي كاسميرو، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب كاسميرو ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ رحيله عن فريق ريال مدريد مطلع الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في التعاقد مع جواو نيفيس، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي، لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك كاسميرو في 29 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الجاري في مختلف البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

وأشارت ريكورد إلى أن كاسميرو سيرحل عن مانشستر يونايتد وسينضم لأحد أندية الدوري السعودي خلال الانتقالات المقبلة.

وبدأ كاسميرو مسيرته ضمن صفوف فريق ساو باولو تحت 20 عامًا وانتقل للفريق الأول في صيف عام 2010، وقضى عامين ونصف ضمن صفوف الفريق وانتقل لأكاديمية ريال مدريد في يناير 2013 معارًا ثم انتقل بشكل نهائي في صيف العام نفسه، ولعب لمدة موسم مع الفريق ثم أعير لبورتو البرتغالي ثم عاد لريال مدريد في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع النادي قبل الانتقال لمانشستر يونايتد.

ولعب كاسميرو 336 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 31 هدفًا وصنع 29 لزملائه، وفي مجمل مسيرته، لعب كاسميرو 529 مباراة وسجل 54 هدفًا وصنع 49 لزملائه، وشارك في 75 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي الأول وسجل 7 أهداف وصنع 3 لزملائه، كما سبق له تمثيل المنتخب البرازيلي لمرحلتي تحت 17 وتحت 20 عامًا.

ولعب كاسميرو 80 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 12 هدفًا وصنع 9 لزملائه في الفريق، من أصل 548 مباراة لعبها لمختلف الأندية التي مثلها، وسجل 55 هدفًا وصنع 51 لزملائه.