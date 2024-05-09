الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفلسطينية نازك عماد: لن نترك أرضنا مهما حدث.. والمعاملة في مصر فوق الممتازة

غزة
غزة

قالت الفلسطينية نازك عماد، إنها جاءت مع والدتها إلى مصر عبر معبر رفح بسبب إصابة والدتها في مفصل الركبة، مضيفة: "نزحنا من غزة على رفح، اتصلوا بينا.. طلعت مرافقة مع ماما والحمد لله جئنا الى مصر، والمعاملة كويسة وفوق الممتازة وضباط فوق المحترم".

وأضافت خلال مقطع فيديو على قناة "الوثائقية": "الضابط بييجي لحد عندك، ويستفسر منك، والمعاملة ممتازة مع الكل بغض النظر جريح أو لا المعاملة ممتازة".

وتابعت: "مش بندفع فلوس نهائيا.. دخلنا بالإسعاف من المعبر، بعدين ركبنا أتوبيس، وجالنا وجبة غدا، وكل شوية مياه وعصائر، والمعاملة فوق الممتازة".

واختتمت: "مصر مش قافلة المعبر، بتدخلنا المساعدات والجرحى والحالات الإنسانية بيتم علاجهم في مصر.. عاوزين من مصر ايه مصر؟ تفتح المعبر ونرحل؟ دي زرضنا بلدنا ومش هنسيبها؟".

نازك عماد الوثائقية فلسطينية

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

الإعدام للمتهم بقتل صديقه بعد استدراجه بزعم ممارسة الرذيلة مع فتاة بالسويس

عاجل.. محمد الباز: المجتمع الدولى يلعب أسوأ دور فى القضية الفلسطينية

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

عصابات المؤهلات.. «الدستور» تخترق شبكات مزورى الشهادات الجامعية: مصرية وأجنبية بأختام طبق الأصل

المجتمع الدولى لا يتعاطف مع القضية الفلسطينية.. محمد الباز يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين