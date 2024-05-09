الفلسطينية نازك عماد: لن نترك أرضنا مهما حدث.. والمعاملة في مصر فوق الممتازة

قالت الفلسطينية نازك عماد، إنها جاءت مع والدتها إلى مصر عبر معبر رفح بسبب إصابة والدتها في مفصل الركبة، مضيفة: "نزحنا من غزة على رفح، اتصلوا بينا.. طلعت مرافقة مع ماما والحمد لله جئنا الى مصر، والمعاملة كويسة وفوق الممتازة وضباط فوق المحترم".

وأضافت خلال مقطع فيديو على قناة "الوثائقية": "الضابط بييجي لحد عندك، ويستفسر منك، والمعاملة ممتازة مع الكل بغض النظر جريح أو لا المعاملة ممتازة".

وتابعت: "مش بندفع فلوس نهائيا.. دخلنا بالإسعاف من المعبر، بعدين ركبنا أتوبيس، وجالنا وجبة غدا، وكل شوية مياه وعصائر، والمعاملة فوق الممتازة".

واختتمت: "مصر مش قافلة المعبر، بتدخلنا المساعدات والجرحى والحالات الإنسانية بيتم علاجهم في مصر.. عاوزين من مصر ايه مصر؟ تفتح المعبر ونرحل؟ دي زرضنا بلدنا ومش هنسيبها؟".