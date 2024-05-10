الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح قطاع الأعمال فى جذب الاستثمارات العربية؟

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن مضاعفة حجم الاستثمارات العربية   إلى قطاع الأعمال العام، تتطلب من الشركات العامة توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للمستثمرين العرب، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات اللازمة.

وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب على الشركات العامة الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة السليمة، وذلك لزيادة الثقة لدى المستثمرين العرب.

وأكد أنه يجب على الشركات العامة إعداد حملات ترويجية وتسويقية فعالة لجذب الاستثمارات العربية، وذلك من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والترويج عبر وسائل الإعلام المناسبة.

وأوضح أنه يمكن للشركات العامة تعزيز فرصها في جذب الاستثمارات العربية من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية العربية لتسهيل عمليات الاستثمار.

وأشار إلى أنه يجب على الشركات العامة تقديم فرص استثمارية مجدية ومربحة للمستثمرين العرب، مع توضيح الفوائد والعوائد المتوقعة من الاستثمار في المشاريع المقدمة.

وأوضح أنه يجذب وجود بنية تحتية متطورة ومناسبة الاستثمارات، لذلك ينبغي على الشركات العامة الاهتمام بتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الطاقة والنقل والاتصالات.

ولفت إلى أنه يمكن للشركات العامة تقديم فرص للشراكات الاستراتيجية مع الشركات العربية، مما يعزز التعاون ويزيد من فرص نجاح المشاريع المشتركة.

وأكد أن استقرار البيئة السياسية والاقتصادية يعتبر عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العربية، لذلك يجب على الحكومة والشركات العامة العمل على ضمان هذا الاستقرار.

وأوضح أنه يمكن للشركات العامة استقطاب المستثمرين العرب من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازم للعمالة المحلية، مما يزيد من جاذبية المشاريع للمستثمرين.

وأشار بيومي إلى أنه ينبغي على الشركات العامة متابعة أداء المشاريع وتقييمها بانتظام، والعمل على تحسين العمليات وتحقيق الأهداف المحددة، مما يزيد من جاذبية الشركات للاستثمار.

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