الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

قيادي بـ"حماة الوطن": تدشين اتحاد القبائل العربية أحد مظاهر الاصطفاف دعمًا للدولة المصرية

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن اتحاد القبائل العربية منظمة مجتمع مدني تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي، لترسيخ سياسات الحكومة والمساعدة في تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء.

وأضاف “الزهار” أن سيناء تعتبر بوابة مصر الشرقية، وكل الحروب التي واجهتها مصر كانت عبرها، موضحا أن الأحداث الحالية والاعتداء الإسرائيلي على غزة ورفح الفلسطينية يتطلب وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات.

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وأضاف أن اتحاد القبائل العربية يهدف لمساندة الدولة في عمليات التنمية، لافتًا إلى أن إعلان تدشين مدينة السيسي في منطقة العجرة  يؤكد دور ومشاركة الاتحاد في عمليات التنمية في سيناء.

وقال «الزهار»، إن مدينة السيسي من المقرر أن تكون مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع تضم جامعات ومدارس ومجمعات سكنية وخدمات ومشروعات تنموية لخدمة أبناء سيناء، لافتًا إلى أن جسور التنمية امتدت لسيناء بالكامل.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بمعركة التنمية في سيناء بالتوازي مع محاربة الإرهاب، فضلًا عن سعي الدولة المصرية في إحداث تنمية شاملة ومستدامة في كافة المجالات صناعة وزراعة وصحة وتعليم وبنية تحتية، إيمانًا بأن التنمية في سيناء تعتبر أمن قومي، مؤكدا أن الدولة أنفقت إلى الآن 700 مليار جنيه منذ 2014 إلى الآن في تنمية سيناء.

ولفت إلى أنه مرصود الآن 400 مليار جنيه لاستكمال باقي المشروعات التنموية في سيناء، مؤكدا أن الإنفاق في ملف تنمية سيناء يتجاوز تريليون جنيه تتحملها الدولة المصرية للنهوض بسيناء وربطها بباقي المحافظات.


وأضاف أنه من ضمن الجهود المبذولة في ملف التنمية بسيناء بناء مدن سكانية جديدة بالكامل منها مدينة رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، لافتا إلى أن أهل سيناء يستحقون كل هذا بعد المعاناة مع الإرهاب والتضحيات، فضلًا عن ونوه أن التنمية في سيناء تقضي على أي أحلام أو مخططات للتهجير القسري في سيناء.

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