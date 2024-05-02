"حماة الوطن": افتتاحات الرئيس السيسي تدعم توطين الصناعات والتصدير للخارج

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "حماة الوطن"، أن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصانع يؤكد حجم اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة المصرية والنهوض بها، والعمل على رفع شعار "صُنِع في مصر" في مختلف دول العالم من خلال التصدير وتقليل الفجوة الاستيرادية، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمصانع التي تعمل على زيادة الإنتاج لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الاستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة.

توطين الصناعات الوطنية

وأضاف "الزهار" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

مباردة "ابدأ"

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، إلى أن الدولة تبَّنت مباردة "ابدأ" لدعم العمالة وتشغيل المصانع وتدريب العمال ليكونوا مهيئين لاحتياجات سوق العمل، خاصة أن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لتأهيل كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأوضح الزهار، أن الدولة نجحت في زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة حجم التصدير.