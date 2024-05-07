حماة الوطن يدعم جهود مصر لاستقرار الأوضاع فى فلسطين

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، عن دعمه الجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات من أجل استقرار الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد من الجانب الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

تفاقم الأوضاع في قطاع غزة

ويحمل الحزب، الحكومة الإسرائيلية مسئولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وأنها السبب الرئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة لكافة الأطراف.

وكرر حزب حماة الوطن، الدعوة للمجتمع الدولي، لضرورة تحمل مسئولياته كاملة في مواجهة هذا التعنت من الجانب الإسرائيلي، والتأكيد على أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

كما جدد الحزب تمسكه بأن حل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وتصاعدت التحذيرات الدولية والأممية من تداعيات الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بعدما بدأ جيش الاحتلال في تهجير سكان المناطق الشرقية بالمدينة.

وقال مسئولون وخبراء إن دخول إسرائيل رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة جديدة وفصل آخر من القتل والمجاعة في غزة، محذرين من عدم وجود مكان آمن يلجأ إليه السكان والنازحون الذين يقدر عددهم بحوالي مليون وأربعمائة ألف نسمة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية وتهجير المواطنين منها.

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن احتلال وإغلاق معبر رفح البري وكرم أبوسالم التجاري وتنفيذ عمليات عسكرية برية في رفح يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي بعمل مجازر وكارثة إنسانية.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بقطع خطوط الإمداد الغذائي والإنساني والطبي وحركة المسافرين للجرحى والمواطنين ومنع دخول الشاحنات الغذائية التي لا تكفي في حال دخولها يوميًا من احتياج رفح 5%، بالإضافة إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية عن الخدمة؛ مما يعني قتلا محقّقا للآلاف من الجرحى والمصابين ومرضى السرطان والمرضى من النساء والأطفال وغيرهم من الفئات.