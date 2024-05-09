أبرزهم أوسيمين وكفاراتسخيليا.. باريس سان جيرمان يحدد 5 أسماء لتدعيم هجومه

تبحث إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم خط هجوم فريقها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتراب مبابي من الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يرحل الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبات قريبًا من الانضمام لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن النادي الباريسي حدد عددًا من اللاعبين المستهدفين لتدعيم خط هجومه خلال الموسم المقبل.

وأفادت ليكيب أن الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم النادي الباريسي هي: "فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، رافائيل لياو، مهاجم ميلان، خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح نابولي، بيرناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي".

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام بروسيا دورتموند بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

وأشارت ليكيب إلى أن الإسباني تشافي سيمونس، والمعار من باريس سان جيرمان لنادي لايبزيج الألماني، يعد أيضًا أحد الأسماء المقترحة لتدعيم هجوم النادي الباريسي باعتباره خيار جيد في مركز المهاجم الوهمي.

ومن المقرر أن يعود تشافي سيمونس لصفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة إعارته مع لايبزيج، والتي شارك خلالها حتى الآن في 42 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 15 لزملائه في الفريق.

وأشارت صحيفة إل ماتينو الإيطالية، والتي تصدر في نابولي، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي إلى أن فيكتور أوسيمين بات قريبًا جدًا من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري، مؤكدة أن إدارة النادي الباريسي مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فريق موناكو، صاحب المركز الثاني، وأقرب ملاحقيه.