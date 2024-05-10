الحلبي يكشف لـ"الشاهد" تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تأثير الحروب علي الاقتصاد والأمن والمجتمعات وحياة المواطن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أشهر الخبراء العسكريين "كارل كلاوزوفيتش نوه أن الحرب هي السياسة بوسائل اخري.

أضاف أن الحرب علم معقّد لا يختص فقط بالقوات المسلحة وكانت فكرة مغلوطة في الفترة الماضية ويجب أن ندرس جيمعًا الحرب علي اختلاف التخصصات سواء عسكريين أم مدنيين.

وتابع"الاقتصاديون يدرسون الحروب وعلم الاجتماع، فأحقق شئ بالحرب وأقف وأحقق هدف بالسياسة، ومن الخطأ أن أدرس منفردًا كعسكري الحرب فلا بدّ أن أشرك معي المدنيين، فالدولة تحارب والقوات المسلحة تقوم بالعمل العسكري".