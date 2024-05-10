خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى وبيانات المؤمن عليه

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني وبيانات المؤمن عليه

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني مباشرة من خلال رابط الاستعلام عن الرقم التأميني باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الهيئة للقومية للتأمينات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/FBA/Login.aspx

إدخال الرقم القومي.

إدخال اسم الأم الأول مكتوبًا باللغة العربية.

وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.

الضغط على «إرسال الطلب».

كيفية الاستعلام عن برنت التأمينات ومدد الاشتراك وشراء المدة بالرقم التأميني



للاستعلام عن برنت التأمينات ومدد الاشتراك يجب أتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالضغط على هذا الرابط

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/FBA/Login.aspx

الدخول مباشرة للاستعلام عبر رابط الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

ويقدم برنت التأمينات المرتب ومدد الاشتراك في مختلف الشركات، وسبب إنهاء الخدمة في كل شركة، موقف الاشتراك الحالي وقيمة مرتب المؤمن عليه، وموقف حالة شراء المدة إن وجدت.

طريقة التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

يتطلب الاستفادة من معظم خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما عدا الرقم التأميني التسجيل على موقع الهيئة من خلال رابط التسجيل على موقع التأمين الاجتماعي.

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/FBA/Login.aspx

إدخال البيانات الآتية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.

إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، الرقم القومي.

إدخال الرقم التأميني، العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر.

الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"،

الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل الدخول.