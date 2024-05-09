الخميس 09 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

من بوابة مصر الرقمية.. طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

التأمين الصحي - أرشيفية
التأمين الصحي - أرشيفية

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي، من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع.

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي خاص فقط بالمحافظات المفعل بها التأمين الشامل.

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ولكى يستطيع المواطن التسجيل في عيادات التأمين الصحي الشامل عليه اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي في بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط علي هذا الرابط

https://digital.gov.eg/

اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

اختيار خدمة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.

اختيار المحافظة حسب بيانات الإقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.

استكمال بيانات الأسرة واستكمال بيانات المستفيدين الذين تم عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.­

تظهر جملة "تم حفظ بياناتك بنجاح"

خطوات إضافة مستفيد جديد لخدمات التأمين الصحي:

الضغط على إضافة مستفيد آخر.

إدخال الرقم القومي للمستفيد.

استكمال بيانات المستفيد.

ثم الضغط على كلمة حفظ.

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بعد حفظ البيانات بنجاح وبعد مرور 48 ساعة يقوم المواطن صاحب الطلب بالتوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها وذلك لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.

مزايا انضمام المحافظات لنظام التأمين الصحي الشامل:

 

هناك العديد من المزايا التى يوفرها التأمين الصحي الشامل ومنها.

ويتيح النظام للمريض السفر للعلاج بالخارج، إذا استدعى الأمر، وكان يستحيل علاج الحالة بواسطة الخدمات المقدمة داخل مصر، على أن يتم التكفل بالعلاج في الخارج، من خلال تقارير صحية يتم إعدادها بمعرفة المتخصصين.

يحصل المواطن على خدمات صحية تأمينية، تشمل كلًا من طبيب الأسرة والممارس العام، والأطباء الإخصائيين، وتتضمن طب وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى العلاج والإقامة بالمستشفيات، وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، مع الاستفادة من الخدمات التشخيصية التصويرية والمعملية، والخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية وصرف الأدوية.

ويوفر التأمين الصحي الشامل للمواطن الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانًا.

ولا يغطي النظام خدمات الصحة العامة والصحة النفسية، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، كما لا يغطي الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث والأوبئة، مع التأكيد على التزام الدولة بتقديم تلك الخدمات بالمجان.

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طريقة حجز عيادات التأمين الصحي مصر الرقمية

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