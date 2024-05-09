الخميس 09 مايو 2024
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مصر

طريقة الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

شقق الإسكان
شقق الإسكان

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 14، ومعرفة الإجراءات المطلوبة والشروط اللازمة للحصول علي الوحدات السكنية المطروحة.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، عن طريق موقع الصندوق.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن غلق باب التحويل للوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، في المنوفيىة والقليوبية، وأكتوبر وبني سويف.

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طريقة الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

أولا يتم الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/complaints،

ثم النقر على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم، بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية، ويليه كتابة كل البيانات المتعلقة بالتسجيل من قبل المواطن المتقدم، ثم يقوم بالنقر على الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 14.

شروط التقديم في شقق الإسكان 2024

حددت وزارة الاسكان  الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على وحدة سكنية بشقق الإعلان 14، كالتالي:

-أن يكون المتقدم مصريا.

-العمر الذي حددته الوزارة للحصول على الوحدات هو بين 21 إلى 50 عامًا.

- ألا يكون الشخص قد حصل على وحدة سكنية من الإسكان سابقًا.
-الدخل الشهري المحدد للعائلة هو مبلغ قدره 6000 جنيه، ويكون للشخص الأعزب 8000 جنيه.

-الوحدة السكنية يجب أن تكون في نفس محافظة السكن أو العمل.

مقدم حجز شقق صندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 14

-يتراوح مقدم حجز شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 ما بين 48 لـ 55 ألف جنيه

-يختلف السعر على حسب سعر الوحدة السكنية ومساحتها.

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