يبحث أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي عبر محرك البحث جوجل عن رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 pdf.

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني pdf في جميع المواد عبر موقعها الإلكتروني، لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

كيفية تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الاسترشادية:

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الاسترشادية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/ar/primary6/

الضغط على قسم النماذج الاسترشادية على الموقع.

اختيار الصف الدراسي، وهو السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني.

النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة.

تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها.

يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها.



امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني على النحو التالي:-

الخميس 9 -5-2024 بامتحان مادة العلوم من 12:00 مساءً إلى 1:30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات من 2:00 مساءً إلى 3:30 مساءً.

السبت 11/5/2024 امتحان اللغة الانجليزية من 12:00 مساءً إلى 1: 30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة مهارات مهنية من 2:00 مساء إلى إلى 3: 30 مساءً.

الأحد 12/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعي من 12:00 مساءً إلى 1:300 مساءً.

الخميس 13/5/2024: امتحان الرياضيات، وICT.

وتجدر الإشارة إلى أن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، المتاحة على الموقع حتى هذه اللحظة، هي النماذج الخاصة باللغة العربية والعلوم، والرياضيات سواء عربي أو لغات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

الخميس: 9-5-2024

اللغة العربية / التربية الدينية

الأحد: 12-5-2024

العلوم / المهارات المهنية

الثلاثاء: 14-5-2024

اللغة الإنجليزية / الدراسات الاجتماعية

الخميس: 16-5-2024

الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات