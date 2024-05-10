الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة (فيديو)

مظاهرات لعائلات المحتجزين
مظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو لمظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة أمان وزارة الدفاع في تل أبيب.

وطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقبول بالصفقة أو القبول أي توافق حول إطلاق سراح المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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