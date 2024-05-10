المؤتمر الدولى لتحلية المياه يوصى بإنشاء تحالفات بحثية لتعزيز التصنيع المحلى

اختتمت فاعليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وصرح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر، بأن المشاركين بالمؤتمر اختتموا الفعاليات بزيارة لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، حيث استعرض فريق عمل المحطة نظم التشغيل، إذ شيدت المحطة طبقا لأحدث النظم العلمية لتحلية المياه ومراعاة الآثار البيئية.

وأضاف"شوقي"، بأنه على هامش المؤتمر عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق عمل مركز بحوث الصحراء والمشاركين من الجانب السعودى للتنسيق لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البحث والابتكار فيما يخص تحلية المياه.

مؤتمر الدولى لتحلية المياه يوصى بإنشاء تحالفات بحثية لتعزيز التصنيع المحلى

واختتم "شوقى" بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء لرعايته للمؤتمر والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمهما وتوفير كافة الإمكانات لنجاح المؤتمر.

من جانبها أعربت الدكتورة أولجا سلانجوس رئيس الجمعية الأوربية لتحلية المياه عن سعادتها لنجاح فاعليات المؤتمر المنعقد فى شرم الشيخ، وقالت إن المؤتمر انتهى عدة توصيات منها ضرورة تكوين تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية.

بالإضافة إلى ضرورة اهتمام حكومات الدول الصناعية الكبرى بدعم تطبيقات تحلية المياه للدول الأكثر احتياجا، وكذلك الكيانات الصناعية العاملة بمجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة لدعم تطوير الجهات العاملة فى مجال البحث العلمي.

كما شملت التوصيات ضرورة اهتمام المنظمات الدولية بتطوير القوانين الملزمة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، وأضافت "سلانجوس" أنه من الضروري زيادة الفرص التدريبية للعاملين بمجالات تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وسرعة تطوير نظم توليد الطاقه باستخدام تقنية الهيدروجين الأخضر.