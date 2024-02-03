الكاتبة مها سالم تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة زوجها

كشفت الكاتبة مها سالم، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة زوجها العميد إيهاب صلاح الدين، قائلة إن عقلها لم يستوعب وفاته، وأنها قرأت سورة البقرة وكانت تعلم أنه في لحظاته الأخيرة.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها قرأت آيات أخرى من القرآن الكريم اختتمتها بقوله تعالى "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مؤكدة أنها وقتها شعرت بأن هذه رسالة من الله أنه سيكون في مكان أفضل كما دعت له.

آخر ما قام به زوجها قبل رحيله

وتابعت، أن آخر ما قام به زوجها قبل رحيله هو التسبيح، مشيرة إلى أن نجلها كريم طمأن والده، وقال له "اطمئن هاخد بالي من ماما وإخواتي"، مشيرة إلى أنها أحضرت له رائحة العود لأنه يحبها وبعدها رحل.