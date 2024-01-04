الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاته غدًا.. محطات في حياة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم

ممدوح عبد العليم
ممدوح عبد العليم

تمر غدًا ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، الذي وافته المنية في 5 يناير 2016، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسة التمارين الرياضية، واشتهر بأدواره المتميزة في السينما والتلفزيون، وأهمها رامي قشوع في فيلم بطل من ورق، ورفيع في مسلسل الضوء الشارد.

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بدايته


اكتشفت المخرجة أنعام محمد علي، ممدوح عبد العليم، وبعد ذلك قدمه المخرج نور الدمرداش في مسلسل الجنة العذراء، مع الفنانة كريمة مختار، حيث بدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل «أصيلة» إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم «العذراء والشعر الأبيض» ، و حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم “العذراء والشعر الأبيض”.

أبرز أعماله من الأفلام

قهوة المواردي.
العذراء والشعر الأبيض.
الخادمة سنة 1984.
ملائكة الشوارع.
مشوار عمر سنة.
تحت التهديد.
وداعا يا ولدي.
الحرافيش.
البرئ.
المتمرد.
أنا.
الملائكة لا تسكن الأرض.
البدرون.
بطل من ورق.
شباب في الجحيم.
حقد امرأة.
صائد الأحلام.
باب شرق.
كتيبة الإعدام.
سوبر ماركت.
المشاغبات والكابتن.
سمع هس.
الشجعان.
الحب المر.
الحب في طابا.
ليلة القتل.
الراية حمرا.
رومانتيكا.
فل الفل.

 


أبرز أعماله من المسلسلات

الجنة العذراء 
النجمة 
القاهرة والناس 
أصيلة 
أم مثالية 
صيام صيام 
داليا المصرية 
الأب العادل 
أديب 
ليلة القبض على فاطمة 
أصابع الزمن 
الحب في الخريف 
أخو البنات 
دعوة للحب 
الحب وأشياء أخرى 
ليالى الحلمية 
المرشدي 
في قلب الليل 
خالتي صفية والدير 
جمهورية زفتى 
الضوء الشارد 
عائلتي 
الحب موتا 
شط اسكندرية سنة 
المصراوية 2 سنة 
السيدة الأولى

ممدوح عبد العليم السينما التلفزيون أزمة قلبية الضوء الشارد

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