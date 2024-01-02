الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاة وحيد حامد.. ذكريات "مجلس الشر" لتبادل الضحك ومناقشة قضايا الوطن

الكاتب الراحل وحيد
الكاتب الراحل وحيد حامد

تحلّ اليوم الذكرى الثالثة للكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2021، ويعد “حامد” من رواد صناعة السينما في مصر وأحد أبرز الأسماء في عالم السيناريو والكتابة الفنية. 

وحيد حامد يُعتبر رمزًا في عالم السينما المصرية حيث عمل على كتابة العديد من السيناريوهات الناجحة التي حققت شهرة واسعة، وتميزت أعماله بالراقي والقدرة على تقديم قصص شيقة ومشوقة تلامس مشاعر وعواطف الجمهور.

ورغم وفاته إلا أن وحيد حامد ترك إرثًا كبيرًا وثريًا في عالم السينما المصرية. وتاريخ وفاته يُعتبر يومًا حزينًا في عالم الفن في مصر حيث فقدت السينما المصرية واحدًا من أعظم الأدباء والسيناريستات الذين ساهموا في تشكيل هوية السينما المصرية الحديثة.

وتجسيدًا لأهمية عطائه وتأثيره الكبير، تظل ذكرى وفاته حدثًا مؤثرًا يجمع بين محبي الفن السينمائي الذين يقدرون ويحترمون الإرث الذي تركه وحيد حامد في عالم السينما والدراما المصرية.

كاتب صحفي: وحيد حامد وصف نفسه بـ"ميكانيكي سيناريوهات"

وفي السطور التالية، وتزامنًا مع ذكرى وفاته يرصد "الدستور" أصدقاء الكاتب وحيد حامد المقربين له، فحامد واصدقاءه كانوا يجتمعون يومًا في الأسبوع واطلقوا على هذا التجمع "مجلس الشر"، فكان يحضره عدد من المهتمين بالفكر والثقافة والمقربيبن منه، كما كانوا يتحدثون في هذا المجلس عن الشأن العام وقضايا الوطن.

المقربون من وحيد حامد 

وتكونت الجلسة الاسبوعية التي كان يعقدها الكاتب وحيد حامد اسبوعيًا "مجلس الشر" من الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامي محمود سعد والفنان أحمد زكي والكاتب الصحفي عمرو خفاجي، كما حضر مجلس الشر من الفنانين كل من الفنان عادل إمام والفنانة ليلى علوي وكان حضورهم في بعض جلسات وليس كل الجلسات بشكل دائم. 

أبرز أعمال وحيد حامد:

-الإرهاب والكباب 

-طيور الظلام 

-النوم في العسل 

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كاتب صحفي: وحيد حامد وصف نفسه بـ"ميكانيكي سيناريوهات"

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