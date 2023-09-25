الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد ممدوح: مؤتمر اليوم كاشفًا لسياسات "الوطنية للانتخابات" خلال المرحلة المقبلة

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر اليوم كان كاشفاً لسياسات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة المقبلة وهى التركيز والتأكيد علي أهمية المتابعة ورصد العملية الانتخابية من كافة الجهات المتقدمة والمستوفية للاشتراطات الخاصة للرصد والمتابعة، وهي نقطة مهمة جدًا.

أضاف ممدوح، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، الاثنين، أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن العالم، وأي دولة تقوم بانتخابات طالما تتم وفق الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة ليس لديه ما يخاف أن يراه الناس.

المنظمات تسهم في تأصيل وإرساء معايير الشفافية والنزاهة

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تتحدث عن كيف أن تسهم المنظمات في تأصيل وإرساء معايير الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المرشحين للعملية الانتخابية، وأيضًا المتابعين والراصدين.

ولفت رئيس مجلس الشباب المصري إلى أن المجلس هى المؤسسة رقم واحد في القرار الصادر من الهيئة لرصد العملية الانتخابية، وهو تكليل لجهد المجلس على مدار السنوات الماضية، كما أنه الجهة التي تقوم علي تدريب وصقل مهارات تحالف منظمات التحالف المدني بجنوب السودان.

سياسات الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة المقبلة سياسات مؤتمر اليوم محمد ممدوح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري

مواد متعلقة

"المصريين الأحرار": العملية الانتخابية لها أضلاع للنجاح (فيديو)

محلل سياسى يكشف عن تفاصيل الأزمة الأمنية فى بريطانيا (فيديو)

شردى يُطالب "الوطنية للانتخابات" بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (فيديو)

فئات لا يحق لها التصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"المؤتمر": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تصنع المستقبل والأجيال ستحاسبنا عليه

"السفيرة عزيزة" يرصد ضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية (فيديو)

جينيسيس للأبحاث: حكومة أرمينيا لا تستطيع فعل شىء بشأن الوضع فى كاراباخ

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى