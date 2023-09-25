محمد ممدوح: مؤتمر اليوم كاشفًا لسياسات "الوطنية للانتخابات" خلال المرحلة المقبلة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر اليوم كان كاشفاً لسياسات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة المقبلة وهى التركيز والتأكيد علي أهمية المتابعة ورصد العملية الانتخابية من كافة الجهات المتقدمة والمستوفية للاشتراطات الخاصة للرصد والمتابعة، وهي نقطة مهمة جدًا.

أضاف ممدوح، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، الاثنين، أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن العالم، وأي دولة تقوم بانتخابات طالما تتم وفق الإجراءات القانونية والدستورية المتبعة ليس لديه ما يخاف أن يراه الناس.

المنظمات تسهم في تأصيل وإرساء معايير الشفافية والنزاهة

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تتحدث عن كيف أن تسهم المنظمات في تأصيل وإرساء معايير الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المرشحين للعملية الانتخابية، وأيضًا المتابعين والراصدين.

ولفت رئيس مجلس الشباب المصري إلى أن المجلس هى المؤسسة رقم واحد في القرار الصادر من الهيئة لرصد العملية الانتخابية، وهو تكليل لجهد المجلس على مدار السنوات الماضية، كما أنه الجهة التي تقوم علي تدريب وصقل مهارات تحالف منظمات التحالف المدني بجنوب السودان.