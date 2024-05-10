كيف تساهم الاستثمارات الصينية فى دعم الاقتصاد المصرى؟

قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن جذب الاستثمارات الصينية لمصر له أهمية كبيرة، حيث تدعم الاستثمارات الصينية الاقتصاد المصري من خلال توفير رأس المال، والتكنولوجيا، والخبرة والمهارات اللازمة لتطوير الصناعات والبنيىة التحتية في مصر.

وأضاف “عارف”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تسهم الاستثمارات الصينية في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يقلل من معدلات البطالة ويحسن من مستوى المعيشة.

وأوضح أنه تقدم الشركات الصينية غالبًا تكنولوجيا متقدمة ومعدات حديثة، مما يساعد في نقل التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات والخدمات في مصر.

وأكد أنه يمكن للشركات الصينية المستثمرة في مصر أن تعزز التجارة بين البلدين، مما يعود بالفائدة على الاقتصادين والعلاقات الثنائية.

وأوضح أنه يمكن للاستثمارات الصينية أن تساهم في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في مصر، مثل مشاريع البنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاستثمارات الصينية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزز التعاون الاقتصادي والثقافي بينهما.

وأشار عارف إلى أن الاستثمارات الصينية يمكن أن تسهم في تحفيز الابتكار وتطوير قدرات الكوادر البشرية في مصر من خلال تبادل الخبرات والتدريب، لافتًا إلى أنه قد تؤدي الاستثمارات الصينية في مشاريع سياحية في مصر إلى زيادة جذب السياح الصينيين إلى مصر، مما يعزز القطاع السياحي ويزيد من الإيرادات.

وقال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه يمكن للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين أن يسهم في تبادل الثقافات والخبرات بين البلدين، مما يعزز التفاهم والتعاون الثقافي، مشيرًا إلى أنه بجذب الاستثمارات الصينية، يمكن لمصر أن تزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية الأخرى وتعزز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الصينية لمصر يعد فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة، مما يعود بالفائدة على الجانبين ويساهم في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.