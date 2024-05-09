محسن عبد العزيز: لا توجد أزمة في الصحافة ولكنها أزمة محتوى

وضع الكاتب الصحفي بالأهرام محسن عبدالعزيز، يده عن أسباب الأزمة الحالية التي تعاني منها الصحافة، مؤكدًا أنه "لا توجد أزمة في الصحافة الورقية، لكنها أزمة محتوى".

لا توجد أزمة في الصحافة ولكنها أزمة محتوى

أضاف عبد العزيز، خلال أمسية “الشعر في أجهزة الإعلام”، بصالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، المنعقدة حاليًا، في رحاب بيت الشعر العربي: "قديما كانت الصحافة تضم الموهوبين من أمثال إحسان عبد القدوس، أحمد بهاء الدين، فتحي غانم، صلاح عيسي، وغيرهم من المثقفين الكبار، لكن للأسف أصبح غير الموهوبين أكثر من الموهوبين حاليًا، ممن يكتبون في الصحافة، وأصبحوا عبئًا ثقيلاً على صاحبة المهنة..

وأشار عبد العزيز إلى دور الصحافة الثقافية والصحفيين الذين يعملون بها، مستنكرا قيام الصحفي بإجراء حوار مع أديب كبير ولا يقرأ له، لافتًا إلى أنه على الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الثقافية أن يقرأوا جميع أعمال الكاتب أو الشخصية التي ينوون إجراء حوار معها:"صحفيين الثقافية الآن لا يقرأون لمَن يحاورونهم"!

ويرجع عبد العزيز سبب تدهور حال الصحافة إلى التغيرات والتحولات التي حدثت للشخصية المصرية والتي أصبحت تعاني من فكرة "الفهلوة والشطارة"، لافتًا إلى أنه لم يكن ينشر في ملحق الأهرام الشعر على الإطلاق:"حينما توليت مسؤوليته نشرت الشعر بجميع صنوفه، والأشكال الفنية الأخرى سواء القصيدة، القصة، وبدأ الالتفات إلى الملحق الذي يقدم الشعر".

وقال عبد العزيز إن مصر تعوم على بحر من الإبداع، فلا توجد قرية في مصر إلا وبها مبدع وأديب وفنان فالإبداع في النشر هو الحكم بدون معرفة من هم الأشخاص.

ومحسن عبد العزيز، كاتب صحفي بالأهرام، وهو المشرف علي الصفحة الثقافية الأسبوعية بالجريدة سبق وأن أصدر من قبل: رواية "شيطان عابر صغير"، كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"٬ "رجال حول الوطن"٬ و"عبد الناصر والسادات عواصف الحرب والسلام "، وكتاب آخر صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت عنوان "ليل الخلافة الطويل". ومجموعة قصصية صدرت في العام 2022 عن هيئة قصور الثقافة تحت عنوان “كأنني حي”.