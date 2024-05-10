سمير جعجع: من أخذ قرار الحرب فى جنوب لبنان عليه أن يعيد ترميمه

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "من أخذ قرار الحرب في الجنوب عليه أن يعيد ترميم الجنوب"، مؤكدا أن حزبه "ضد" أن تقوم الدولة بهذه المهمة.

وتحدث "جعجع"، عن القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيل وعن قدرة الجيش على الانتشار على الحدود الجنوبية في هذا الوضع الدقيق، حيث أكد على هذا الامر، معتبرا أن "وجود الجيش هو برمزيته وحجمه".

وأضاف جعجع: "عدد عناصر الجيش اللبناني يتخطى الـ70 ألفا، أي يمكنه نشر 15 الفا منهم على الحدود، وفي حال احتاج إلى المساعدة، بإمكان الدول الصديقة التي أبدت جهوزيتها تأمين ما يلزم من تمويل وحاجات".

ولدى سؤاله عن أن انسحاب "حزب الله" من الجنوب قد يؤدي إلى مشكلة، رد سمير جعجع قائلا: "لا نريد اصطدام الجيش مع قيادة "الحزب"، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن "يأخذ الحزب لبنان كله".. انطلاقا من هنا يجب رؤية الأمور كما هي في ال​سياسة​، اذ يتوجب على الحكومة اتخاذ الموقف الحاسم والقول علنا بأنها لم تتخذ قرار فتح العمليات العسكرية في الجنوب وهي لا تتحمل مسؤولية كل ما يحصل..ونذكر أن دول العالم كلها أعربت عن تأييدها ومساعدتها كي نحافظ على آخر شبر من أرضنا شرط انسحاب "حزب الله" من الحدود وانتشار الجيش مكانه، وهو مطلب غالبية اللبنانيين قبل أن يكون مطلب هذه الدول".

وفي مطلع إجابته على سؤال عن إمكانية طلب هذه الدول من إسرائيل ايقاف الخرق على لبنان، رد رئيس "القوات اللبنانية" بالقول: "لازم نعمل اللي علينا ونترك الباقي عليهن".