الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم الخميس، بالمقر بالبابوي بالقاهرة، مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير، بأنطلياس، لبنان، والوفد المرافق لكلٍ منهما.

يأتي هذا اللقاء تمهيدًا لاجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط، التي تعقد بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تحضيرية للقاء من قبل وفود الكنائس الثلاث أعضاء اللجنة الدائمة، حيث يتولى الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين كنائس الشرق الأوسط، سكرتارية اللقاء.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بالمقر بالبابوي بالقاهرة والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس

مواد متعلقة

قداسة البابا تواضروس الثانى لبرنامج "فى المساء مع قصواء": الإنسانية جائعة للحب

البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي: شم النسيم كان يحتفلون به في بداية الربيع

الأنبا بضابا يستقبل محافظ قنا للتهنئة بعيد القيامة

البابا تواضروس يتلقى تهنئة آباء وأبناء الكنيسة بعيد القيامة

البابا تواضروس: الرئيس حريص على مشاركة الأقباط كل مناسباتهم.. ونحن جميعًا خدام الوطن

رسائل روحية من أساقفة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

البابا تواضروس يوزع الحلوى على المُهنئين بعيد القيامة المجيد

"أخرستوس أنستى".. البابا تواضروس يتلقى تهنئة عيد القيامة من شعبه (فيديو)

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

الإعدام للمتهم بقتل صديقه بعد استدراجه بزعم ممارسة الرذيلة مع فتاة بالسويس

عاجل.. محمد الباز: المجتمع الدولى يلعب أسوأ دور فى القضية الفلسطينية

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

عصابات المؤهلات.. «الدستور» تخترق شبكات مزورى الشهادات الجامعية: مصرية وأجنبية بأختام طبق الأصل

المجتمع الدولى لا يتعاطف مع القضية الفلسطينية.. محمد الباز يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين