هشام الحلبي لـ"الشاهد": الرئيس السادات أدرك أن الحرب أحد أدوات العملية السياسية

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الرئيس السادات فطن أن الحرب أحد أهم أدوات العملية السياسية لاستعادة الأرض.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": حدث تغير كبير في أشكال الحروب والصراعات.

وتابع:"أثمن دعوات المواطنين للتفكير في حل المشكلات، ولكن هناك بعض المشاكل الحرب أسوء الحلول بالنسبة لها، لو هحارب في غزة، هحارب اسرائيل علي أرض فلسطين فالقنبلة التي ستسقط علي اسرائيل موجتها الانفجارية ستهدم بيوت ومنازل فلسطينية".

وأضاف:"السؤال الاستراتيجي الأهم.. هل الحرب في غزة ستحل القضية الفلسطينية؟، بالطبع لا، وفطن الرئيس السادات أن السلام والحصول علي الأرض هي عملية سياسية بالأساس ولكن ترفضها اسرائيل لأنها تحتل سيناء فحارب أولا كهدف مرحلي، ثم استكمل المفاوضات بالسياسة، وهذا ما لم تفهمه الدول العربية واستخدم السلاح للوصول لمائدة المفاوضات فالحرب هي سياسة بوسائل أخري، لأن تبعات الحرب أسوء من تبعات السياسة".