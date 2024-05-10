الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الدراويش.. قريبًا على شاشة الوثائقية (فيديو)

الوثائقية
الوثائقية

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض الفيلم الوثائقي "الدراويش"، قريبا على شاشة قناة "الوثائقية"، احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي.

زيكشف فيلم "الدراويش"، مشوار نادي الإسماعيلي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي نجح من خلالها الدراويش في الفوز بأولى الألقاب القارية للكرة المصرية والعربية على مدار التاريخ.

وتأسس نادي الإسماعيلي عام 1924 تحت مسمى نادي النهضة الرياضي، ثم في عام 1929 تغير اسمه وعرف باسم نادي الإسماعيلي الرياضي، نسبًا لاسم المحافظة التي يوجد بها وهي محافظة الإسماعيلية.

وشارك الإسماعيلي في أول بطولة نظمت للدوري المصري الممتاز عام 1948.

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