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تحقيقات ومتابعات

طريقة حجز عيادات التأمين الصحى.. رابط وخطوات التسجيل

التأمين الصحي
التأمين الصحي

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي من أبرز التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، حيثُ تُتيح وزارة الصحة والسكان المصرية من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، إمكانية حجز موعد التأمين الصحي 2024 إلكترونيا، وذلك توفيرًا للوقت والجهد وبشكل مجاني من خلال موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ويمكن لكافة المواطنين حجز مواعيد الكشف بعيادات التأمين الصحي، إلكترونيًا على الإنترنت، وبطرق سهلة، تستعرضها "الدستور" عبر السطور التالية، ضمن خدمتها للمواطنين والقراء.

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

ويمكن حجز عيادات التأمين الصحي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحديدًا منظومة حجز عيادات التأمين الصحي، وذلك بالضغط هــــنـــــــــا.

الخطوة الثانية: يظهر أمامك خانتين، الأولى: يقوم المستخدم بتسجيل الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، والثانية اختيار المناسب له من الخانة الثانية "قانون الانتفاع".

الخطوة الثالثة: يظهر بعد ذلك إمكانية اختيار باقي تفاصيل حجز موعد التأمين الصحي 2024، ومنها تاريخ الكشف الذي يرغب فيه وموعد العيادة.

من بوابة مصر الرقمية.. طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية حجز مواعيد عيادات التأمين الصحي

خطوات التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية

خطوات التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل (خاص بالمحافظات المفعل بها النظام) من خلال بوابة مصر الرقمية: –

تسجيل الدخول على حسابك الشخصي في بوابة مصر الرقمية هنــــــــــــا.

اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

اختيار خدمة تسجيل بيانات الاسرة التأمينية.

اختيار المحافظة حسب بيانات الاقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.

استكمال بيانات الأسرة واستكمال بيانات المستفيدين الذين تم عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.­

تم حفظ بياناتك بنجاح.

في حالة الرغبة في إضافة مستفيد جديد

  • الضغط على إضافة مستفيد أخر.
  • إدخال الرقم القومي للمستفيد.
  • استكمال بيانات المستفيد.
  • تم حفظ بياناتك بنجاح.
  • بعد حفظ البيانات بنجاح وبعد مرور 48 ساعة يمكنكم التوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها وذلك لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.

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من بوابة مصر الرقمية.. طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

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من بوابة مصر الرقمية.. طريقة حجز عيادات التأمين الصحي

خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية حجز مواعيد عيادات التأمين الصحي

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