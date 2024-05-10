الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفلسطينية وردة أحمد: مصر أعادت لي الحياة من جديد (فيديو)

وردة أحمد
وردة أحمد

قالت الفلسطينية وردة أحمد، إنها أصيبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن منزلها كان في الطابق الرابع، وبعد سقوط عبوة متفجرة على المنزل المجاور لمنزلها، من قوة الانفجار وجدت نفسها في الطابق الأول، وعليها سقف منزلها، ولذلك ظلت تحت الركام لمدة ساعتين.

وأضافت خلال مقطع فيديو على قناة "الوثائقية"، أنها كانت تعاني من "تفتفت في عظام يدها"، وحروق باليد الأخرى، متابعة: "لمدة 25 لم أتلقى الرعاية بسبب العدد الكبير للجرحى".

وأردفت: "طلع اسمي في الكشوف، ودخلت من معبر رفح للعلاج، ولما دخلت من معبر رفح استقبلوني استقبال كويس وقالولي نورتي مصر.. وأنا حسيت حالي عاوزة أعيش".

وأشارت إلى أنها بسبب الحالة الصعبة في غزة والجوع والألم والمرض كانت تعيش يومها وكأنها ميتة، ولكن بعد دخولها من معبر رفح لمصر، تم إحيائها من جديد.

وردة أحمد مواطنة فلسطينية معبر رفح غزة

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