الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«السبت أولى الجلسات».. إحالة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين للجنايات

مستريح أسوان
مستريح أسوان
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أحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك، و6 آخرين إلى محاكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة السبت المقبل 21 مايو بدائرة جنايات قنا الاقتصادية لنظر القضية.

وتنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بأسوان، بدلا من انعقادها فى أسوان، تحسبا لوقوع أعمال تجمهر أو شغب أثناء المحاكمة فى حال انعقادها فى أسوان.

وستجري محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين، بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم وأميتهم، عبر عشرات المناديب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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