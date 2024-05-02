الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن سلامة لـ"الشاهد": انسحاب جيش الاحتلال من غزة عام 2005 أكذوبة إسرائيلية

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن ما حدث من انسحاب لجيش الاحتلال من غزة عام 2005 هو أكذوبة إسرائيلية؛ لأن القطاع ظل محاصرًا.

وقال "سلامة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن الإبادة الجماعية هي "جريمة الجرائم الدولية" والأفظع علي الإطلاق.

 وتابع: "ولكن المحكمة أقرت مبدئيًا الدعوة؛ لأن الدعوة من الممكن أن تستمر سنوات طوال، والمحكمة أكدت أن اسرائيل ارتكتب جريمة إبادة جماعية بحق القومية أو العرقية الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، ثم أمرت إسرائيل بأوامر سامية انفاذية، وهذه الأوامر تصب في التوقف عن جريمة الإبادة الجماعية".

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