سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 2 مايو 2024

يكثر البحث عن أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم في السوق من المصانع الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق العمراني المصري وعلى رأسها شركة حديد عز.

ننشر في السطور التالية سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 مايو 2024 وأسعار مواد البناء كذلك المؤثرة بدورها في أسعار الوحدات السكنية.

سعر الحديد اليوم

سعر حديد بشاى 41000 جنيه

سعر حديد العتال 39000 جنيه

سعر حديد المعادى 38000 جنيه

سعر حديد الكومى 38000 جنيه

سعر حديد المراكبى 41000 جنيه

سعر حديد عطيه 38500 جنيه

سعر حديد العشري 37500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38000 جنيه

سعر حديد المصريين 41000 جنيه

سعر حديد سرحان 38000 جنيه



سعر حديد عز اليوم في مصر

استقر سعر حديد عز الأكثر طلبًا في السوق المصري عند 42000 جنيه



سعر الأسمنت اليوم في مصر



سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها

سعر اسمنت السهم 1950 جنيها

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها

سعر العسكري بني سويف 1960 جنيها

سعر أسمنت المسلح 2020 جنيها

سعر جنوب الوادي 1960 جنيها

سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيهات

سعر أسمنت السويس 2020 جنيها

سعر أسمنت السويدي 2140 جنيها

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها

سعر أسمنت النصر 1990 جنيها

سعر أسمنت سيناء 42.5 1950 جنيها

سعر أسمنت حلوان 2020 جنيها

سعر أسمنت المنيا 2000 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2100 جنيه

سعر أسمنت تايتان 2030 جنيها

سعر أسمنت المصري 2000 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه

سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها

سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها

سعر أسمنت أسيوط 2150 جنيها

سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها

سعر أسمنت العامرية عادة 2195 جنيها

سعر أسمنت البرج 2210 جنيهات

سعر أسمنت الماكس 2260 جنيها

سعر أسمنت النهضة 2270 جنيها

سعر أسمنت أسوان 2180 جنيها

سعر أسمنت السد العالي 2170 جنيها

سعر أسمنت قنا 2310 جنيهات

سعر الرمل والزلط

سعر رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

سعر رمل خشن متر مكعب 100 جنيه

سعر زلط عادة متر مكعب 215 جنيها

سعر زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات

سعر زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها

سعر زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها