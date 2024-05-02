سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 2 مايو 2024
يكثر البحث عن أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم في السوق من المصانع الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق العمراني المصري وعلى رأسها شركة حديد عز.
ننشر في السطور التالية سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2 مايو 2024 وأسعار مواد البناء كذلك المؤثرة بدورها في أسعار الوحدات السكنية.
سعر الحديد اليوم
سعر حديد بشاى 41000 جنيه
سعر حديد العتال 39000 جنيه
سعر حديد المعادى 38000 جنيه
سعر حديد الكومى 38000 جنيه
سعر حديد المراكبى 41000 جنيه
سعر حديد عطيه 38500 جنيه
سعر حديد العشري 37500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه
سعر حديد بيانكو 38000 جنيه
سعر حديد المصريين 41000 جنيه
سعر حديد سرحان 38000 جنيه
سعر حديد عز اليوم في مصر
استقر سعر حديد عز الأكثر طلبًا في السوق المصري عند 42000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم في مصر
سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها
سعر اسمنت السهم 1950 جنيها
سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها
سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها
سعر العسكري بني سويف 1960 جنيها
سعر أسمنت المسلح 2020 جنيها
سعر جنوب الوادي 1960 جنيها
سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيهات
سعر أسمنت السويس 2020 جنيها
سعر أسمنت السويدي 2140 جنيها
سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها
سعر أسمنت النصر 1990 جنيها
سعر أسمنت سيناء 42.5 1950 جنيها
سعر أسمنت حلوان 2020 جنيها
سعر أسمنت المنيا 2000 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2100 جنيه
سعر أسمنت تايتان 2030 جنيها
سعر أسمنت المصري 2000 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه
سعر أسمنت التعمير 2030 جنيها
سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها
سعر أسمنت أسيوط 2150 جنيها
سعر أسمنت المصريين 2060 جنيها
سعر أسمنت العامرية عادة 2195 جنيها
سعر أسمنت البرج 2210 جنيهات
سعر أسمنت الماكس 2260 جنيها
سعر أسمنت النهضة 2270 جنيها
سعر أسمنت أسوان 2180 جنيها
سعر أسمنت السد العالي 2170 جنيها
سعر أسمنت قنا 2310 جنيهات
سعر الرمل والزلط
سعر رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
سعر رمل خشن متر مكعب 100 جنيه
سعر زلط عادة متر مكعب 215 جنيها
سعر زلط فينو متر مكعب 310 جنيهات
سعر زلط مخصوص متر مكعب 280 جنيها
سعر زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها