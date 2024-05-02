محلل: الفيدرالى الأمريكى أكد أنه لا نية فى الوقت الحالى لرفع أسعار الفائدة

قال الأستاذ أمجد عطية، المحلل الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي قام بتثبيت سعر الفائدة الأربعاء، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هناك احتمالية لرفع سعر الفائدة الفترة المقبلة، وهذا الارتفاع ليس في مصلحة فقراء العالم أو الاقتصاد العالمي.

السيطرة على مؤشرات التضخم

وأكد الأستاذ أمجد عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الفيدرالي الأمريكي دوره متعلق باستقرار الأسعار، والفيدرالي الأمريكي نجح في دوره التوظيفي من خلال ثبات معدلات البطالة في العالم، ولكن مؤشرات التضخم مازالت مستمرة حتى وإن كان ارتفاع يسير ببطيء.

رفع أسعار الفائدة

وأضاف في حديثه، أن الفيدرالي الأمريكي أكد أنه لا نية في الوقت الحالي لرفع أسعار الفائدة الفترة الحالية، ولكن لم يتم الرد بشكل قطعي عن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى، أن الفيدرالي الأمريكي لم يوضح الوقت المتوقع لخفض أسعار الفائدة، ويحاول بهذا الأمر تهدئة الأسواق، خاصة وأنه يخشى عودة ارتفاع مؤشرات التضخم مرة ثانية.