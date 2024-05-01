الفيدرالى الأمريكى يثبت أسعار الفائدة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إبقاء أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ارتفاع سعر الفائدة

وأكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه لم يحدث مزيد من التقدم في الآونة الأخيرة بشأن خفض التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة.

تراجع في مؤشرات التضخم

وأضاف أن التضخم تراجع على مدى العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعًا.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك خفض للفائدة لحين الحصول على ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض صوب نسبة الـ 2%.