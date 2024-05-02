الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس ترحب بقطع كولومبيا علاقاتها بـ"إسرائيل"

الرئيس الكولومبى
الرئيس الكولومبى غوستافو بيترو

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، فجر اليوم الخميس، بقرار كولومبيا بقطع علاقاتها مع «إسرائيل» بسبب عدوانها منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة، معتبرة أن موقف بوغوتا يمثل «انتصارًا لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة».

وقالت الحركة في بيان: «نثمن عاليًا موقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونعتبر هذا الموقف انتصارًا لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل»، معتبرًا أن رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو هو «مرتكب إبادة جماعية» في قطاع غزة.

وانتقد بترو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشدة، وطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا التي تتهم «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية في قضية رفعتها لدى محكمة العدل الدولية. وقال: «إذا ماتت فلسطين فستموت الإنسانية، ولن نتركها تموت».

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