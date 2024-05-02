بدء فعاليات الملتقى الـ16 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط (صور)

بدأت منذ قليل وقائع فعاليات افتتاح الملتقي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر، بقصر ثقافة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم، الملتقي الذي تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبحضور أحمد يسري المشرف المنفذ للملتقى، وعمرو فرج رئيس أقليم شرق الدلتا الثقافي.

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

وقال أحمد يسري، المشرف المنفذ للملتقى الـ١٦ لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر: "لدينا أسبوع مكثف من الزيارات لدى أبرز الأماكن داخل محافظة دمياط، إلى جانب تقديم الدوري الثقافي".

ولفت "يسري" إلى أن هناك العديد من الجنود المجهولين الذين عززوا دور الملتقى وساهموا في نجاح إقامته، وعلى رأسهم نجوى كيوان مدير إدارة لعلاقات العامة بقصر ثقافة دمياط.

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

ومن جهته، قال عمر فرج، رئيس أقليم شرق الدلتا الثقافي، إن هذا الملتقى من ضمن أدواره الرئيسة تقديم المعرفة والثقافة وذلك عبر ما يقدمه من ندوات ومحاضرات غرضها توعية الشباب في كافة المجالات علمية وفكرية، وربط الأجيال الجديدة بما يقدم من تطور علمي وثقافي إلى جانب تعزيز الهوية عبر المشاركة في الورش الحرفية، إلى جانب نقل هذه الخبرات إلى هؤلاء الشباب الذين لم يحالفهم الحظ للانضمام للملتقى.

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

ويستضيف الملتقى 130 شابًا وفتاة من 6 محافظات حدودية، هي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة (حي الأسمرات)، ويستضيف الملتقى شباب من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط







تتضمن الفعاليات مجموعة الورش الفنية والحرف اليدوية، منها المشغولات الجلدية، الديكوباج، التصوير الفوتوغرافي، الحلي، الأركت، المسرح، كتابة القصة، النحاس، الخيامية، والريزن.

كما تشهد فعاليات الملتقى عددًا من المحاضرات واللقاءات التوعوية حول النموذج والقدوة في الحياة، منها مجابهة الإدمان، تعديل الأفكار المتطرفة، فرص العمل التي تمنحها الدولة للشباب، ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط



بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم دمياط، أهمها زيارة قلعة عرابي بعزبة البرج، ورش تصنيع السفن، مسجد عمرو بن العاص، الكنيسة الأرثوذكسية، مسجد محمد المعيني الفارسكوري، منطقة لسان رأس البر، مدينة دمياط للأثاث والمركز التكنولوجي للأثاث، وغيرها من المزارات والأماكن بمحافظة دمياط، لتعريف المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

ينظم الملتقى الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة الدكتور فادي سلامة.

ومشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال"، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

فاعليات الملتقي الـ ١٦ لشباب المحافظات الحدودية بدمياط