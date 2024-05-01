أحمد يسرى: ملتقى شباب "أهل مصر" يعكس توجهات الدولة فى ترسيخ العدالة الثقافية

قال أحمد يسري، المشرف التنفيذي الملتقي السادس عشر لشباب المناطق الحدودية، إن ملتقى شباب أهل مصر السادس عشر لشباب المناطق الحدودية يأتي تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي بدورها تعكس التزام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ العدالة وتعزيز الثقافة والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر وبخاصة محافظاتنا الحدودية.

وتابع يسري فى تصريح لـ"الدستور"، قائلًا: "هذا الملتقى يجمع بين شبابنا الواعد من ابناء المناطق الحدودية في مصر، الذين يتمتعون بروح الإبداع والإصرار على التغيير والتحسين فهم خط الدفاع الأول عن مصرنا. ولفت أن اختيار محافظة دمياط يأتي ليؤكد أن شباب المناطق الحدودية تمثل جزءًا هامًا من وطننا العزيز، فنحن ندرك تحدياتهم والصعوبات التى يواجهونها ونؤمن أيضًا بأن لديهم إمكانات هائلة وأفكار مبتكرة قادرة على تحويل تلك التحديات إلى فرص واعدة ومثمرة.

وأشار يسري إلى أن الملتقى يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وبناء شبكات تعاون قوية بينهم، وأنه سيكون هناك فرصة للاستماع إلى قصص النجاح، والمشاركة في الورش الحرفية والنقاشات المثمرة، واكتساب المعرفة والمهارات الجديدة التي ستساعدهم في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في المجالات المختلفة وإطلاق مواهبهم للعنان، مؤكدًا ثقته في قدرات الشباب وإبداعاتهم، ودعمهم بكل قوة في رحلتهم نحو تحقيق النجاح وتطوير مجتمعاتهم ومساهمتهم في تقدم وطننا الحبيب.

وأكد يسري على أن الملتقى يأتي دوما حافلًا بالإلهام والابتكار، ويعمل على أكبر قدر من ضرورة أن استفادة الشباب من الفرص والتجارب التي سيقدمها هذه الملتقى، متطلعًا إلى رؤية أفكارهم المبتكرة تتحول إلى مشاريع ناجحة ومبادرات تعود بالنفع على مجتمعاتم ووطننا الحبيب.

وختم يسري؛ قائلًا: "يضم هذا الملتقى شباب من محافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح وسيوة، والوادي الجديد، واسوان، والبحر الاحمر حلايب وشلاتين وابورماد، بالإضافة إلى شباب من القاهرة بواقع ١٣٠ شاب وفتاة، وسوف تقام خلاله مجموعة من الورش الفنية في مجالات الديكوباج والطرق على النحاس والنحت في جوهر الصدف والخيامية واشغال الجلود والاركت ، والدراما المسرحي والتصوير الفوتوغرافي والريزن، الي جانب ذلك القيام بعده زيارات لاهم معالم محافظة دمياط منها الترسانة البحرية وقلعة عرابي ومسجد عمرو بن العاص بالإضافة إلى اللسان وبعض الجولات الحرة".