المجموعة القصصية "وز عراقي".. جديد منى العساسي

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب المجموعة القصصة "وز عراقي"، للكاتبة الروائية والقاصة مني العساسي، تأتي المجموعة في 100 صفحة من القطع المتوسط، وتتضمن 10 قصص، منها “جوري مانكي، حياة، عيلة سعيدة، سر، المنفى، ساتان أحمر”.

وقالت الكاتبة الروائية والقاصة منى العساسي في تصريحات لـ الدستور: تحمل المجموعة القصصية "وز عراقي" طابع متمرد صارخ يبحث عن الحرية والعدالة الاجتماعية، وتجسد مشاهد تدور في الريف، أقدم عبرها نماذج متنوعة من البطلات من أعمار وأزمنة وظروف اجتماعية واقتصادية وتعليمية مختلفة.

أكدت العساسي على أن كل قصة تحمل عنوان مستقل بذاته، تناولت كل قصة مشهد من حياة الريف تحتوي كلا منها على أزمة أو مشكلة مختلفة من المشاكل التي تواجه المرأة بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص.

واشارت العساسي إلى أن في قصة "جوري مانكي" ثمة صرخة متمردة على كل سلطة حتى سلطة الرب، فبين الحرية والعبودية تبقى معلقة رقاب الكثيرات من الفتيات أمثال جوري تلك الممرضة التي فاتها قطار الزواج وسافرت إلى أحد دول الخليج حيث بددت شبابها تسعى خلف وهم المال وللقصك أبعاد سيكولوجية واجتماعي تناقش أزمة الاغتراب الذاتي والمجتمعي، وهناك مانكي شخص من ثقافة ومجتمع مختلف كلاهما ضحايا القهر الاجتماعي والمادي».

وختمت العساسي :تشتمل المجموعة على عدد آخر من القصص التي تناقش بعض القضايا والمواضيع الأخرى، منها قصة "صابرين" تتناول حكاية صابرين تلك السيدة المتهمة بجرم الحب، السيدة التي تتمرد على قيود المجتمع وتضحي بكل شيء وتذهب مع من تحب.

من أجواء المجموعة: نقرأ من قصة "عيلة سعادة".

«إنتي نِعْمَة، واللي يرفسها يعمى».

بين الأصفر الذهبي للرمال والأزرق الفيروزي لمياه شاطئ سيرابو بمنطقة جيتا الإيطالية، انسدلت شمس الصباح فوق الرخام الأملس لجسديهما، داعبت أشعتها عينيه برهة، ومن ثم غفا بجوار صوفيا، صوت بعيد يطربه صوت دافئ يحمل براءة مراهق في مقتبل العمر، يردّد نشيد الإنشاد باندماج كامل.

من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت».

شعر بأصابعها تلمس كتفه ارتجف، نظر خلفه بتوجس فإذا بها ما تلدا تتلألأ في قميص بنفسجي كبتلة زعفرانة، قاطعته عينا فايز التي باتت تطارده كثيرا هذه الأيام، انتفض جالسًا، ذهبت نظراته تتخبط في الأفق البعيد بين تفاصيل الماضي حيث عرش الزريبة المهترئ الذي أكل السوس عروقه وألواحه

يجلس وحيدًا منبوذا، يشعل أعواد الحطب في حفرة صغيرة،

أما عن منى العساسي

كاتبة روائية وقاصة صدر لها "ن قش على خاصرة الياسمين (رواية): صدرت عام 2019 عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة.

جبل التيه (رواية): صدرت عام 2020 عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة.

ليالي الهدنة (رواية): صدرت عام 2020 عن دار دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة.

تم تكريمها مؤخرا من مهرجان بابل للشعر العربي بالعراق.