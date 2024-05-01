الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ننشر برنامج الملتقى الـ 16 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط ضمن مشروع "أهل مصر"

جانب من الملتقي ضمن
جانب من الملتقي ضمن مشروع "أهل مصر"

يشهد قصر ثقافة فارسكور بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 8 مايو المقبل.

الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية، ويستضيف 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة (حي الأسمرات)، ويستضيف الملتقى شباب من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.
تتضمن الفعاليات مجموعة الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها المشغولات الجلدية، الديكوباج، التصوير الفوتوغرافي، الحلي، الأركت، المسرح، كتابة القصة، النحاس، الخيامية، الريزن.

كما تشهد فعاليات الملتقى عددا من المحاضرات، واللقاءات التوعوية حول النموذج والقدوة في الحياة، مجابهة الإدمان، تعديل الأفكار المتطرفة، فرص العمل التي تمنحها الدولة للشباب، دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات. 


بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم دمياط أهمها زيارة قلعة عرابي بعزبة البرج، ورش تصنيع السفن، مسجد عمرو بن العاص، الكنيسة الأرثوذكسية، مسجد محمد المعيني الفارسكوري، منطقة لسان رأس البر، مدينة دمياط للأثاث والمركز التكنولوجي للأثاث، وغيرها من المزارات والأماكن بمحافظة دمياط، لتعريف المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

ينظم الملتقى الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

محافظة دمياط شباب المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر قصر ثقافة فارسكور الهيئة العامة لقصور الثقافة

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