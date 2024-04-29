الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. دمياط تستقبل الملتقى 16 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

يشهد قصر ثقافة فارسكور بمحافظة دمياط، بعد غد، في السادسة مساءً، انطلاق فعاليات  الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 8 مايو المقبل.

الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية، ويستضيف 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبورماد)، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة (حي الأسمرات)، ويستضيف الملتقى شبابا من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.

 

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تتضمن الفعاليات مجموعة الورش الفنية والحرف اليدوية، منها المشغولات الجلدية، الديكوباج، التصوير الفوتوغرافي، الحلي، الأركت، المسرح، كتابة القصة، النحاس، الخيامية، الريزن.

كما تشهد فعاليات الملتقى عددا من المحاضرات، واللقاءات التوعوية حول النموذج والقدوة في الحياة، مجابهة الإدمان، تعديل الأفكار المتطرفة، فرص العمل التي تمنحها الدولة للشباب، دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات. 

بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم دمياط، أهمها زيارة قلعة عرابي بعزبة البرج، ورش تصنيع السفن، مسجد عمرو بن العاص، الكنيسة الأرثوذكسية، مسجد محمد المعيني الفارسكوري، منطقة لسان رأس البر، مدينة دمياط للأثاث والمركز التكنولوجي للأثاث، وغيرها من المزارات والأماكن بمحافظة دمياط، لتعريف المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

ينظم الملتقى الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

قصر ثقافة فارسكور انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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