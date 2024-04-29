الترجمة والتطور الحضاري في العدد الأسبوعي لمجلة "مصر المحروسة"

يصدر العدد الأسبوعي الجديد من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، غدًا الثلاثاء، وهي مجلة ثقافية تعني بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويرأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

الترجمة والتطور الحضاري

في مقال رئيس تحرير مجلة مصر المحروسة، تكتب د. هويدا صالح عن "الترجمة والتطور الحضاري"، حيث تعد الترجمة وسيلة نقل ثقافات وحضارات الأمم، عاداتها وطقوسها وتقاليدها من لغة إلى أخرى، كما أنها هامة جدا لإثراء اللغة المترجم إليها، وتطويرها ورفدها بالثقافات والحضارات المختلفة، مما يساعد على تغيير الوعي لدى الأفراد والشعوب.

وفي باب "ملفات وقضايا" يفتح الكاتب الليبي عمر أبوالقاسم الككلي ملف "الترجمة والمسؤولية الأخلاقية"، متناولا الترجمة العربية لرواية "صولا" إحدى روايات الكاتبة الأمريكية توني موريسون الفائزة بجائزة نوبل للآداب سنة 1993، كنموذج للتأكيد على أن المترجم لا بد أن يشحذ قواه المعرفية والإدراكية ليتأكد من استواء سياق ما يترجمه.

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" تتناول المترجمة سماح ممدوح "استلهام الخرافة الفلكلورية في أدب الرعب المعاصر"، حيث ترصد الخرافات الفلكلورية كإرث مصري لا يزال حاضرًا اليوم فى ظل عصر العلم والإتصالات.

بينما يكتب د. حسين عبدالبصير، عن "نهاية توت عنخ آمون"، متناولاً وفاة الملك الصغير وفترة حكمه من خلال دراسات علماء المصريات من كل التخصصات المتعلقة بتاريخه وحياته والمومياء الخاصة به، بما في ذلك الأشعة المقطعية التي أجريت على المومياء.

وفي باب "قصة قصيرة" بمجلة مصر المحروسة، يترجم الشاعر أسامة الزغبي قصة "قبل النوم"، للشاعر والأديب والسياسي المكسيكي أوكتابيو باث، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1990.

وفي باب "شعر" يقدم الكاتب الليبي عمر أبو القاسم الككلي ترجمة لقصائد مؤسس قصيدة الهايكو الياباني "ماتسو باشو".

وفي باب "سينما" بمصر المحروسة، يكشف د. حسين عبد البصير عن المغالطات التاريخية في مسلسل "الوصية: قصة النبي موسى"، وهو المسلسل الذي أنتجته شركة نتفليكس بعنوان "Testament: The Story of Moses".

وفي باب "ملفات وقضايا" يواصل الكاتب الفلسطيني د. حسن العاصي فتح ملف "العلوم العربية بين الأمجاد والارتداد"، متناولا في الحلقة الثالثة والأخيرة من دراسته تاريخ العالم الذي كان مدفوعًا بقوى أربع حضارات مهيمنة، هي الصينية، والهندية، والعربية، والأوروبية.

ويواصل الكاتب صلاح صيام في باب "بوابات الوطن"، حكاياته عن "أبطال في طريق النصر"، متناولا سيرة الأبطال والشهداء الذين قدموا تضحياتهم الغالية في الطريق إلى انتصار أكتوبر المجيد، متحدثا في الحلقة الثانية عن الشهيد الرائد حسين صالح السيد العجمي أحد أبطال قوات الدفاع الجوي.

وفي باب أخبار وأحداث تستعرض مصر المحروسة حاضر ومستقبل الثقافة العربية في العدد (91) من مجلة "الشارقة الثقافية"، الذي حفل بمجموعة متميزة من الموضوعات والمقالات والحوارات، في الأدب والفن والفكر والسينما والتشكيل والمسرح.

وأخيرًا.. يستعرض الكاتب اللبناني وسام قدوح في باب "تراث شعبي" جماليات الحكي وأسرار السير الشعبية، من خلال دراسة الباحث المغربي أسامة خضراوي "أسرار الحكواتي، جماليات الحكي وذخائر السير الشعبية"، التي تناول فيها المساحة التي تجمع بين الراوي وجمهوره.