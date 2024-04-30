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الثقافة

مصطفى زكى يناقش "كواليس الصور" بنقابة الصحفيين

غلاف كتاب كواليس
غلاف كتاب كواليس الصور

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "كواليس الصور" للكاتب الصحفي والمؤرخ الفني بجريدة "المساء" زكى مصطفى، والصادر عن دار المحرر للنشر والتوزيع، وذلك يوم الأربعاء 1 مايو فى تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين فى الدور الرابع، ويدير الندوة الناشر على راشد، بحضور نخبة من الكتّاب والصحفيين.

يتناول كتاب "كواليس الصور" للكاتب الصحفي والمؤرخ الفني زكي مصطفى  تاريخًا مختلفًا مدعمًا بالصورة، والتي تعد جزء من التاريخ الصحفي والفني، حيث اعتمد عليها المؤلف في رحلته الصحفية والفنية ليقدم لنا كواليس أرشيفه الصحفي مع كبار فناني القرن العشرين.

ويرصد الكتاب بسلاسة لمحات دقيقة وخاصة جدًا في حياة كبار نجوم الزمن الجميل.. محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، ووردة، وعبد الحليم حافظ، وبليغ حمدي، وكمال الطويل، ونادية لطفي، وحسين رياض، وزينات صدقي، ويوسف وهبي، ومديحة يسري، وهدى سلطان، وغيرهم الكثير ممن عاصروهم أو لحقوا بهم في قطار الفن الذي لا يتوقف.

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تفاصيل مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" في مكتبة مصر العامة

من أجواء الكتاب 

جاءت وردة بصحبة الملحن العبقري بليغ حمدي وجلسنا في مكتب رئيس التحرير، ثم طلبت أن تجلس في صالة التحرير بين الزملاء، ثم بدأت صداقة بيننا امتدت لعشرات السنوات، منعني عنها سفرها واستقرارها في بلدها الأم، حيث كانت تمثل لها الجزائر - وطنها - عشقًا كبيرًا، وردة التي تقدر قيمة الوطن وغنت أجمل الأغاني الوطنية المصرية وأشهرها "على الربابة بغني"، والتي كانت أسرع أغنية تحتفل بنصر ٦ أكتوبر في ذلك الوقت، حيث نزلت إلى الاستوديو بالإذاعة هي وبليغ الذي هاتف جميع الموسيقيين وحضرمنهم المتوفر في حينها، وكان الكورس للأغنية من العاملين بالإذاعة المصرية.

مناقشة كتاب كواليس الصور زكى مصطفى الناشر على راشد كبار فناني القرن العشرين يوسف وهبي

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