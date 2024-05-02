الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق الشيخ زايد لأعمال الصيانة بالشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، عن قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية: (المستقبل الحي ١٢- الكونتننتال- روضة زايد- دار مصر ١٢- الإسكان الحدائقي- كمبولكس– زايد ديونز- الحي الثامن- المستثمر الصغير)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢، وحتى الساعة ٥ مساء نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه أن قطع المياه نظرًا لقيام جهاز المدينة ببعض أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، مؤكدًا أنه ستتم عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

قطع المياه موعد قطع المياه اليوم الشيخ زايد أكتبر مياه الشرب

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