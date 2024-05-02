مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد آخر تطورات بناء الرصيف البحرى قبالة ساحل غزة

أوضح بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية”، آخر تطورات بناء الرصيف البحري قبالة ساحل غزة، قائلًا: “هذا الرصيف يتوقع أن يتم إدخال أولى الشحنات الإضافية من خلاله في منتصف الأسبوع المقبل”.

وأضاف بشير جبر خلال مداخلة هاتفية عبر “قناة القاهرة الإخبارية”، أن الفلسطينيين يتوقعون أن يقوم هذا الميناء بإدخال كل احتياجات الشارع الفلسطيني الذي هو في حاجة إلى المزيد من الشحنات الإضافية في ظل الارتفاع الشديد في الطلب على الاحتياجات الفلسطينية في الأسواق وفي قطاع غزة، جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة.

وتابع: "نحن انتهينا من الشهر السابع لهذا العدوان الذي خلف نتائج كارثة على الأرض وأفقد قطاع غزة كل مقومات الحياة، وبالتالي فإن القطاع هنا في حاجة ماسة إلى دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية".