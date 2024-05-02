الخميس 02 مايو 2024
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عالم

البنتاجون: الرصيف البحرى "حل مؤقت" لإيصال المساعدات إلى غزة

نائبة المتحدث باسم
نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج

قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، أمس الأربعاء، إن الرصيف البحري هو “حل مؤقت” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت نائبة المتحدث باسم البنتاجون خلال لقاء تليفزيوني، أن المساعدات الإنسانية إلى رصيف غزة ستفتش في قبرص.

وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، أن الولايات المتحدة تعمل على إدخال 90 شاحنة إلى غزة عبر الرصيف البحري، كما أنها ستعمل مع إسرائيل لتعزيز إيصال المساعدات إلى غزة.

ولفتت نائبة المتحدث باسم البنتاجون إلى أن الرصيف البحري في غزة لن يكون بديلا عن الممرات البرية.

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