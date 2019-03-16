القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
حوادث
السبت 16/مارس/2019 - 01:00 م

تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لـ4 مايو

تأجيل دعوى إسقاط
عماد سليمان
dostor.org/2554288

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 4 مايو المقبل.

وأقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

وقالت الدعوى، إن مسيرة خالد يوسف لم تخل من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسية، آملًا في أن يحارب ما حاربه في أفلامه على أرض الواقع، إلا أن الواقع لم يمهله لفعل ذلك أيضًا، ولاحقته عدة فضائح، منها ضبطه في مطار القاهرة بتهمة حيازة المخدرات، وفيديو فاضح خلال شهر رمضان الماضي، بطله خالد يوسف، أرسله برلماني، بالخطأ عبر جروب يضم عدد من نواب مجلس الشعب، بدلًا من إرساله إلى يوسف شخصيًا

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ 4 أيام

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ 6 أيام

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

تليبرنتر: ضياء رشوان نقيبًا لـ"الصحفيين".. وشهيد مصري جديد بحادث نيوزلندا الإرهابي

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22

بث مباشر .. ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان «الجلسة الافتتاحية»

مساعدة الرئيس الأمريكي: مصر أحد أهم الأسواق الأكثر نموًا في مجال الغاز

ads
الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الإعلان عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

اختيارات "لوف" لمنتخب المانشافت تتصدر اهتمامات صحف ألمانيا

مواجهة يوفنتوس وأياكس في دوري الأبطال تتصدر عناوين صحف إيطاليا

نائب رئيس الزمالك: مباراة حسين داي تتويج لمشوار الفريق بالكونفيدرالية

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نيوزيلندا تعلن استشهاد 4 مصريين بهجوم"كرايستشيرش" الإرهابي

القنوات الناقلة لمبارة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الإعلان عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

ads
كشكول

"التعليم" تكشف أسباب تأخر إعلان نتيجة التعاقدات المؤقتة

"الأعلى للجامعات" يهنئ الدكتور جمال السعيد برئاسة جامعة بنها

"المحرصاوي" يؤدي صلاة الغائب علي شهداء مسجدي نيوزيلندا

الخشت: ربط المواقع الإلكترونية بكليات ومعاهد جامعة القاهرة بالموقع الرئيسي

"مفيش مستحيل" مبادرة تعليم شمال سيناء لطلاب مدارس التربية الخاصة

الأمصار

رغم عدم عضويته بـ"الموسيقيين".. الممثل محمد رمضان يقيم حفله الغنائي الأول

مدرب النادي الأهلي المصري يحسم موقف مؤمن زكريا

دراسة كورية: أمراض اللثة تفاقم خطر الإصابة بالخرف

هكذا ظهر السفاح.. نيوزيلندا تبدأ بمحاكمة الإرهابي "صور"

مفاجأة.. 3 مصريين من بين ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

"مفتاح الحمض النووي".. هل يستطيع البشر تجديد أطرافهم المفقودة؟

تزوجا بيوم "نيوزيلندا الأسود" وقاما بفعلة استثنائية

خبراء يحذرون من استخدام النساء الخاطئ لموانع الحمل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

قوانين الإجهاض في الأرجنتين تجبر فتاة "11 عامًا" على الولادة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎